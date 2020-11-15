Москва, , 12:09 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин продлил до 1 января 2022 года упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса. Соответствующее постановление правительства подписано сегодня, 15 ноября.

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Речь идет о том, что упрощенная процедура позволяет намного быстрее получать все необходимые документы для использования лекарств и медицинских изделий. Собственно, такой порядок действует до 1 января 2021 года, теперь же он продлен до 1 января 2022 года.

Стоит отметить, что вопрос о продлении срока действия упрощенного порядка регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса обсуждался на заседании координационного совета при правительстве 2 ноября. Тогда и было принято решение продлить срок действия такого порядка.