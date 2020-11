Макрон хочет вывести Турцию из Таможенного союза

15 ноября 2020 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:21 — REGNUM Выборы в США и санкции из-за С-400

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как говорится в сообщении турецкой редакции BBC, результаты президентских выборов в США дадут понять, как турецко-американские отношения будут формироваться в долгосрочной перспективе. Но оборонный бюджет на 2021 год (NDAA), ожидающий авторизации в Конгрессе, говорит о серьезной проблеме, которая может возникнуть между двумя союзниками в краткосрочной перспективе. Проект бюджета на сумму в 740 миллиардов долларов включает в себя такие жизненно важные пункты, как планирование деятельности министерства обороны США на 2021 год, затраты на приобретение необходимой военной техники для американской армии, реализация стратегического позиционирования войск, рассредоточенных по всему миру. Он же предполагает санкции в отношении Турции, которая приобрела у России зенитные ракетные комплексы С-400 и проводит их испытания. Источники считают вероятным, что законопроект будет одобрен 2/3 от общего количества членов обеих палат американского Конгресса, чтобы президент не смог наложить на него вето.

Сразу лекарства и без тестов

Журналист газеты Birgün Бурджу Джансу, ссылаясь на председателя Ассоциации турецких врачей (АТВ) Шебнема Корура Финджанджи, пишет, что имеются попытки вмешательства в деятельность врачей. Так, Финджанджи сообщает, что ВОЗ исключила гидроксихлорохин из списка препаратов, но в Турции продолжают использовать его, хотя он, как известно, имеет серьезные побочные эффекты. Именно врач решает, какой препарат следует применять для лечения. Отныне в Турции врачам поручено сразу начинать медикаментозную терапию без тестов. Чтобы уменьшить показатели заражения коронавирусом, на турецких врачей оказываются давление: требуется проводить меньше тестов и выписывать лекарства без постановки диагноза.

Таблетки Publicdomainpictures.net

Зять Эрдогана объявил об отставке

Как информирует газета Sözcü, министр финансов Турции Берат Албайрак объявил об отставке «в связи с проблемами со здоровьем». В своем аккаунте в социальных сетях он написал: «Я принял решение, что в связи с проблемами со здоровьем больше не смогу продолжать исполнять обязанности министра, которые я исполнял в течение почти пяти лет. В последующем я буду посвящать свое время матери, отцу, жене и детям, которые всегда поддерживали меня и которым я не мог уделять достаточно внимания в течение многих лет из-за своих обязательств». После отставки Албайрака провластные турецкие СМИ никак не отреагировали и хранили молчание. Однако заявление нашло широкое освещение в мировой прессе. The New York Times отметила: «Министр финансов Турции ушел в отставку на фоне давления по причине регрессивной экономики». По мнению газеты, «экономика Турции рушится, а турецкая лира падает». Британская Financial Times подчеркнула, что «зять Эрдогана подал в отставку», и «даже ближайшее окружение Албайрака не знало об этом решении». Аналитик по вопросам иностранной валюты инвестиционной компании Columbia Threadnedle Эд Аль-Хуссейни подчеркнул, что отставка вызовет беспокойство в отношении турецкой лиры, которая и так уже достаточно обесценилась.

Назначен министр финансов Турции

«Официальном вестник» опубликовал сообщение, что после принятия отставки предыдущего главы финансового ведомства Берата Албайрака президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на этот пост Лютфи Эльвана. Следует отметить, что Эльван занимал пост министра развития в 2016 — 2018 годах.

Берат Албайрак President.az

Судебный процесс

Как говорится в сообщении телеканала Oda TV, старшина турецкой армии Эрдал Баран, который якобы предоставил информацию о сотрудниках Национальной разведывательной организации Турции (MİT), погибших в Ливии, директор новостного блока канала Oda TV в Анкаре Мюйессер Йылдыз, который находится под арестом в течение 155 дней, представитель телеканала TELE1 в Анкаре Исмаил Зеки Дюкель, который был освобожден под подписку о невыезде, впервые предстали перед судом. Суд вынес решение об освобождении Йылдыза и продлил срок содержания под стражей Барана. Перед слушаниями в суде №26 по уголовным делам относительно особо тяжких преступлений в Анкаре депутаты, члены Сообщества солидарности пострадавших от сговора (KUMPASDER), военнослужащие, представители профсоюза журналистов Турции и читатели Йылдыза пришли в суд. За ходом разбирательства следили владелец канала Oda TV, колумнист газеты Sözcü Сонер Ялчин, главный редактор канала Oda TV Барыш Пехливан и директор новостного блока Барыш Теркоглу.

Завершена подготовка к внесению поправок

Согласно Aktif Haber, в соответствии с требованием президента Турции подготовлены изменения к избирательному законодательству, которые затрагивают пять глав. Для партий, образующих предвыборные коалиции, устраняется избирательный порог. Будет увеличено число депутатов, необходимых для создания группы в парламенте. Вводится «период ожидания» для депутатов, которые хотят перейти из одной партии в другую. Эксперты высказывают предположения, что нововведения, разработанные по поручению Эрдогана, сделаны в целях сохранения его собственной власти и правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР).

Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития Tccb.gov.tr

Макрон хочет вывести Турцию из Таможенного союза

Как передает Euronews, президент Франции Эммануэль Макрон предложил Совету Европы вывести Турцию из Таможенного союза. Одна из ведущих радиокомпаний Франции Europe 1 заявила, что Париж готовится к такому шагу в ответ на агрессивные выпады Эрдогана в отношении Макрона в последнее время. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил о возможных европейских санкциях, если Эрдоган продолжит свою агрессивную политику в Восточном Средиземноморье, а также не остановит «враждебную» риторику против Макрона. Вопрос о Таможенном союзе, который французское правительство внесло в Совет Европы, имеет большое значение для состояния турецкой экономики. Парижа ждет одобрения своей инициативы со стороны лидеров Европейского союза.

Шок для въезжающих в Германию

Как информирует турецкая редакция Deutsche Welle, в начале октября Берлин направил Анкаре ноту протеста в связи с тем, что Турция не передает реальные показатели распространения коронавируса в стране в соответствии с нормами ВОЗ. После чего Германия объявила всю территорию Турции «зоной риска». Теперь принято интересное решение относительно путешествий из Германии в Турцию и из Турции в Германию. Впредь те, кто отправится из Турции в Германию, будь то граждане Германии или Турции, должны подавать уведомление в случае нахождения в Турции более 10 дней. Таким образом, Берлин, который и так перестал выдавать туристические визы, создал еще одно препятствие для тех турок, у кого есть немецкий паспорт, вид на жительство и рабочая виза.

Реформы ради Байдена?

Согласно Samanyolu Haber, правящая ПСР ускоренными темпами «заметает следы» в ожидании перехода президентского кресла от республиканца Дональда Трампа демократу Джо Байдену. Совет судей и прокуроров Турции (HSK) наконец начал принимать меры относительно турецкого бизнесмена и активиста Османа Кавалы и некоторых журналистов и писателей, которых вот уже три года не выпускают на свободу, несмотря на решение Европейского суда по правам человека «об освобождении». После отставки Албайрака с поста министра финансов стали рассуждать о начале реформ, что на заседании групп партийных представителей было названо «подготовкой Анкары» к вступлению на пост президента США Байдена.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Советник Байдена призвал ЕС ввести санкции против Турции

Согласно газете Dünya Ekonomi, сразу после заявления Майкла Карпентера, являющегося советником по внешней политике Байдена, о том, что США следует действовать совместно с ЕС против Турции, на рынке стали был сделан значительный шаг. В заявлении Европейской комиссии говорится следующее: «Если в рамках расследования выяснится, что при поставках горячекатаной стали из Турции использовался демпинг, будут применены таможенные сборы для ретроспективного пересмотра тарифов». Изучение вопроса началось в субботу, 14 ноября, и продлится девять месяцев. Карпентер отметил: «Как и в случае с С-400, должны быть найдены пути решения. Если Анкара изменит свою политику, то могут быть рассмотрены положительные варианты, но если же она продолжит делать то, что сейчас, это будет иметь потенциальные негативные последствия для правительства Эрдогана».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Председатель Партии демократии и прогресса Али Бабаджан в резких выражениях высказался об отставке Албайрака. «Заявление, сделанное прошлой ночью, на самом деле не является заявлением об отставке, а заявлением о банкротстве. Мы наблюдали непосредственно за банкротством некомпетентной экономической политики», — сказал он.

Volkswagen отказался от строительства завода в Турции после нескольких месяцев обсуждения этой идеи.

Оппозиционные партии в Германии получили поддержку от правящей коалиции касательно требования запретить деятельность в стране турецкого националистического движения «Улькюджюлюк». Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия готовятся внести этот вопрос в парламент.

Четыре нидерландские партии, которые составляют правящую коалицию, призвали правительство ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию из-за ее деятельности по отношению к Евросоюзу, а также вмешательства в дела Нагорного Карабаха, Ливии и Восточного Средиземноморья.

С 2014 по 2019 год (правление Эрдогана в качестве президента Турции) были поданы судебные иски против 63 041 человека по обвинению в оскорблении главы государства. Оказалось, что по этим делам осуждены 9554 человека.

Государственный секретарь США Майк Помпео отправился в турне по семи странам. Тот факт, что он будет встречаться с официальными лицами в каждой стране, кроме Турции, где он увидится только с константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле, стал причиной возмущения Анкары.