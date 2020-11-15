Москва, , 11:52 — REGNUM Совет Думы примет решение об обсуждении законопроекта, касающегося процедуры отобрания ребенка из семьи в случае угрозы его здоровью и жизни, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Гвидо Рени. Избиение младенцев (фрагмент). 1611

«В соответствии с регламентом Государственной думы профильный комитет вправе выносить на Совет Госдумы свое предложение. Но окончательное решение выносить рассмотрение законопроекта на пленарное заседание или отправить на доработку и дополнительное обсуждение принимает Совет Государственной думы, в который входят представители всех фракций», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Там отмечается, что позиция спикера Госдумы не изменилась.

«При принятии обсуждаемых поправок в Семейный кодекс должен быть баланс между защитой ребенка и сохранением семьи», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об отобрании детей в варианте, предложенном депутатом Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»). ЛДПР выступила категорически против такого решения и настаивает на существенной доработке законопроекта.