Минск, , 11:49 — REGNUM Минск не усматривает со стороны Киева каких-либо угроз своей национальной безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос главного редактора телеканала «112 Украина» Павла Кужеева, сообщает 15 ноября телеканал «112 Украина».

«Упаси Вас Господь! Никогда не рассматривали и рассматривать не будем. Слушайте, нет еще бешеных в Украине людей, которые бы попробовали силой решить какие-то вопросы с Беларусью, это во-первых. А во вторых, и вопросов-то таких нет, которые надо решать силой. Поляки же вы знаете там подтянули бронетанковые, Литва и Польша, еще какие-то войска начали из Германии перебрасывать. Мы им ответили. Демонстративно ответили. Не дай Бог, не дай Бог с Украиной нам это. Вы что? Нет сегодня возможности решать вопросы военным путем. Нет. Особенно Украина и Беларусь. Да и вопросов таких нет», — заключил Лукашенко.

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Напомним, ранее белорусский лидер ответил на вопрос украинского журналиста относительно решения своего украинского коллеги Владимира Зеленского называть президента Белоруссии просто Александром Лукашенко.

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