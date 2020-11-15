Минск, 15 ноября 2020, 11:49 — REGNUM Минск не усматривает со стороны Киева каких-либо угроз своей национальной безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос главного редактора телеканала «112 Украина» Павла Кужеева, сообщает 15 ноября телеканал «112 Украина».
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Напомним, ранее белорусский лидер ответил на вопрос украинского журналиста относительно решения своего украинского коллеги Владимира Зеленского называть президента Белоруссии просто Александром Лукашенко.
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