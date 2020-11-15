Ашхабад, , 10:38 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия новой инфекционной больницы в селе Ызгант Гёкдепинского этрапа (административный округ в Ахалском велаяте), сообщает 14 ноября Turkmenportal со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Больница рассчитана на двести пациентов, как взрослых, так и детей. Строительство медучреждения стартовало в 2018 году, его строительством занималось индивидуальное предприятие «Nusaý ýollary».

Уточняется, что лечебное учреждение построено и оснащено в соответствии с международными стандартами. В трехэтажном здании медицинского учреждения имеются отделения для лечения вирусного гепатита, инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, кишечных инфекций, а также особо опасных инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Стационар размещен на втором и третьем этажах здания. В здании больницы также размещены приемное отделение, отделение хирургии, реанимации, акушерства, лаборатория, функционально-диагностическое отделение физиотерапевтическое и диспансерное отделения.

Больница оснащена медицинским оборудованием, произведенным в Германии, Швеции, Италии, Франции, Японии, США, Республике Корея, Нидерландах, Чешской Республике, Великобритании и КНР.

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