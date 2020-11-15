Киев, 15 ноября 2020, 09:34 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, в семи украинских городах проходит второй тур голосования на местных выборах. Речь идет о городах, где ни один из кандидатов на пост городского главы не набрал более пятидесяти процентов голосов избирателей.

Выборы на Украине
Выборы на Украине
Cvk.gov.ua

Таким образом второй тур выборов мэра сегодня проходит в городах Каменец-Подольский (Хмельницкая область), Краматорске (оккупированная Украиной часть ДНР), Луцке (Волынская область), Одессе, Сумах, Украинке (Киевская область) и Херсоне.

За пост мэра города в Каменец-Подольском во втором туре будут бороться самовыдвиженец Владимир Мельниченко и кандидат от ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаил Поситко, в Краматорске — самовыдвиженцы Александр Гончаренко и Андрей Панков, в Луцке — кандидат от партии «За майбутне» Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба, в Одессе — кандидат от партии «Доверяй делам», действующий мэр города Геннадий Труханов и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик, в Сумах — кандидат от ВО «Батькивщина» Александр Лысенко и кандидат от «Европейской солидарности» Вадим Акперов, в Украинке — кандидат от партии «Слуга народа» Оксана Кирилюк и кандидат от «Европейской солидарности» Александр Туренко, в Херсоне — кандидат от политической силы «Партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить!» Игорь Колыхаев и кандидат от партии «Блок Владимира Сальдо» Владимир Сальдо.

Отметим, через неделю, 22 ноября, второй тур местных выборов состоится в городах Бердянск (Запорожская область), Днепропетровск, Дрогобыч (Львовская область), Львов, Николаев, Никополь (Днепропетровская область), Полтава, Ровно, Славянск (оккупированная Украиной часть ДНР), Ужгород (Закарпатская область) и Черкассы.