Киев, , 09:34 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, в семи украинских городах проходит второй тур голосования на местных выборах. Речь идет о городах, где ни один из кандидатов на пост городского главы не набрал более пятидесяти процентов голосов избирателей.

Выборы на Украине Cvk.gov.ua

Таким образом второй тур выборов мэра сегодня проходит в городах Каменец-Подольский (Хмельницкая область), Краматорске (оккупированная Украиной часть ДНР), Луцке (Волынская область), Одессе, Сумах, Украинке (Киевская область) и Херсоне.

За пост мэра города в Каменец-Подольском во втором туре будут бороться самовыдвиженец Владимир Мельниченко и кандидат от ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаил Поситко, в Краматорске — самовыдвиженцы Александр Гончаренко и Андрей Панков, в Луцке — кандидат от партии «За майбутне» Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба, в Одессе — кандидат от партии «Доверяй делам», действующий мэр города Геннадий Труханов и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик, в Сумах — кандидат от ВО «Батькивщина» Александр Лысенко и кандидат от «Европейской солидарности» Вадим Акперов, в Украинке — кандидат от партии «Слуга народа» Оксана Кирилюк и кандидат от «Европейской солидарности» Александр Туренко, в Херсоне — кандидат от политической силы «Партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить!» Игорь Колыхаев и кандидат от партии «Блок Владимира Сальдо» Владимир Сальдо.

Отметим, через неделю, 22 ноября, второй тур местных выборов состоится в городах Бердянск (Запорожская область), Днепропетровск, Дрогобыч (Львовская область), Львов, Николаев, Никополь (Днепропетровская область), Полтава, Ровно, Славянск (оккупированная Украиной часть ДНР), Ужгород (Закарпатская область) и Черкассы.