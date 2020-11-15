Киев, , 07:36 — REGNUM На следующей неделе украинский парламент планирует рассмотреть законопроект о референдуме, заявил 14 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время включения в видеоблог президента Украины Владимира Зеленского. Видеозапись блога Зеленского была опубликована 14 ноября на его telegram-канале.

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«На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум», — заявил Стефанчук.

Заместитель спикера Рады также отметил «символичность» периода, избранного для принятия данного законопроекта, ввиду того, что 1 декабря 1991 года на Украине отмечается годовщина проведения всеукраинского референдума, который «подарил независимость» стране.

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Напомним, законопроект президента Украины Владимира Зеленского о референдуме был зарегистрирован в Раде 9 июня 2020 года. Перед этим, 26 мая 2020 года, Руслан Стефанчук сообщил, что международные эксперты заявили о необходимости доработки разрабатываемого украинскими властями законопроекта о всеукраинском референдуме.

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