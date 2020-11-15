Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Движение «Антифа» вышли на улицы Вашингтона с целью нападения на сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

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«Подонки из Антифа бросились в бегство, когда попытались напасать на людей на митинге за Трампа, потому что встретили серьезный отпор. Антифа дождались ночи, когда 99% участников митинга разойдутся, чтобы атаковать невинных людей», — заявил он.

Трамп призвал полицию округа Колумбия тщательно расследовать произошедшее и не сдерживать себя при поимке преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне состоялся митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа, на котором, по словам главы Белого дома, собрались сотни тысяч людей. Трамп отметил, что его сторонники не будут поддерживать фальсификации на выборах.

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