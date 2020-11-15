Ереван, , 06:48 — REGNUM Бронетехнику и личный состав подразделений бригады миротворцев доставили в Ереван два российских самолёта Ан-124 «Руслан» из Ульяновска. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

В аэропорт Еревана были доставлены около 30 военнослужащих, десять бронетранспортеров БТР-82А и средства материально-технического обеспечения. После разгрузки военнослужащие проведут осмотр и подготовку техники, а затем в составе воинских колонн совершат 300-километровый марш в город Горис.

Всего группировка российских миротворцев состоит из 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники. Командный пункт миротворческой миссии развёрнут в столице Нагорно-Карабахской Республики, городе Степанакерте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что командующий миротворческой группировкой российских войск в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал о стабилизации обстановки в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Командующий миротворцами РФ сообщил о стабилизации обстановки в Карабахе