Варшава, , 06:12 — REGNUM Россия якобы пытается выставить Польшу в плохом свете перед другими странами, заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, слова которого приводит портал СyberDefence24.

По его словам, деятельность РФ основывается на лжи, манипуляциях и информационных атаках на Варшаву. Жарин пояснил, что речь идет о разведывательных операциях, «провокациях и дипломатических ударах», а также российском влиянии в финансово-энергетическом секторе.

Пресс-секретарь считает, что из-за этого Москва представляет наибольшую угрозу для Польши. При этом он не смог привести конкретных свидетельств или примеров для подкрепления своих слов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, назвал одним из основных вопросов польского правительства защиту суверенитета страны от «наглой атаки Брюсселя, в частности, от бюрократии брюссельских еврократов и руководства Германии».

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