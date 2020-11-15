Буэнос-Айрес, , 06:06 — REGNUM Власти Аргентины решили усилить охрану своих государственных границ после сообщения о возможном теракте, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что аргентинское посольство в Великобритании получило анонимное письмо, в котором указывалось о возможной попытке переправить взрывчатые вещества в Аргентину через северную границу с Парагваем. В частности, говорилось, что некий человек пытается заказать груз с нитратом аммония, чтобы создать бомбу против неких еврейских кругов.

В настоящее время спецслужбы Аргентины проверяют эту информацию. Помимо этого, аргентинские власти усилили охрану северной границы страны на случай возможного теракта.

Агентство отмечает, что в 2018 году грузовик, начиненный взрывчаткой, подорвался у еврейского центра. Тогда при теракте погибли 85 человек.