Кишинёв, , 05:28 — REGNUM Второй тур президентских выборов состоится 15 ноября в Молдавии. Граждане страны выберут нового главу государства на ближайшие четыре года.

Избирательные участки будут работать с 07:00 до 21:00 по местному времени, всего в Молдавии откроется 2143 избирательных участка, ещё 139 участков будут работать за пределами страны. На пост главы государства во втором туре претендуют лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду и действующий президент Молдавии Игорь Додон.

В первом туре Санду, набрав 36,1% голосов, обошла Додона, набравшего 32,6% голосов избирателей. Основное преимущество сопернице Додона обеспечили сограждане, проживающие за рубежом, явка среди молдавских граждан, находящихся за пределами страны, была неожиданно высокой.

Победителем второго тура голосования станет кандидат, набравший больше половины от всех голосов избирателей, принявших участие в выборах. За ходом голосования будут следить 300 международных наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, ЕС и СНГ. Для поддержания порядка будут задействованы более шести тысяч полицейских.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве президента Молдавии Додона провести досрочные парламентские выборы в стране.

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