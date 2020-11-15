Аддис-Абеба, , 03:24 — REGNUM Ухудшение ситуации в Западной Сахаре и угроза нарушения перемирия в регионе вызывают глубокую обеспокоенность в Африканском союзе (АС), заявил председатель комиссии этой организации Муса Факи Мухаммад, сообщается на сайте АС.

Глава объединения напомнил про обострение противостояния в районе Гергерата. При этом Мухаммад поприветствовал шаги генсека ООН Антониу Гутерреша и стран региона по поддержке переговоров между враждующими сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября представитель Национального фронта ПОЛИСАРИО Западной Сахары Сиди Мохамед Омар раскритиковал доклад Антониу Гутерреша по ситуации в указанной африканской стране, заявив, что документ «не соответствует букве и духу» совместного плана ООН и Африканского союза по урегулированию конфликта.

Читайте ранее в этом сюжете: Фронт ПОЛИСАРИО раскритиковал доклад Генсека ООН по Западной Сахаре