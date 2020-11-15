Вашингтон, , 03:15 — REGNUM «Сотни тысяч людей», по словам действующего президента США Дональда Трампа, вышли поддержать его на марш в Вашингтоне. Такое заявление 15 ноября сделал американский лидер в своём Twitter.

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Глава Белого дома опубликовал в соцсети видеозапись с митинга своих сторонников и заявил, что поддержать его вышли «сотни тысяч людей». По словам Трампа, люди «не будут поддерживать результаты сфальсифицированных и коррумпированных выборов».

Также Трамп раскритиковал СМИ, которые, по его мнению, занижали количество людей, принявших участие в марше. Как пояснил политик, корреспонденты, якобы, специально стояли на соседних пустых улицах и снимали их. Трамп также опубликовал несколько фотографий с марша в Вашингтоне, подписав их: «Мы победим!»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп призвал остановить ручной подсчёт голосов избирателей в штате Джорджия до тех пор, пока избирательная комиссия не начнёт сверять подписи избирателей.

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