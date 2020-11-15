Асмэра, , 02:28 — REGNUM Как минимум три ракеты были выпущены со стороны Эфиопии по столице африканского государства Эритреи, городу Асмэра. Об этом 14 ноября сообщает агентство Reuters.

Согласно предварительной информации, удары были нанесены с территории эфиопского штата Тыграй подразделениями поставленного федеральным правительством Эфиопии вне закона Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). По данным агентства, как минимум две ракеты взорвались на территории аэропорта Асмэры. Кроме того, поступает информация и об обстреле НФОТ принадлежащего Эритрее морского порта Массауа на Красном море.

Председатель НФОТ и экс-президент штата Тыграй Дебрецион Геберемайкл заявил 10 ноября, что Эритрея якобы предоставила свою территорию для прохода регулярных частей армии Эфиопии, которая затем атаковала позиции НФОТ. Доказательств данного утверждения политик не предоставил. В свою очередь, глава МИД Эритреи Осман Салех Мохаммед отметил, что речь идёт о внутреннем конфликте в Эфиопии и Эритрея не является его частью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной эскалации и мирному урегулированию конфликта в Эфиопии.

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