Франкфурт-на-Майне, Германия, , 02:21 — REGNUM Водометы применили полицейские в германском городе Франкфурт-на-Майне против участников акции, протестующих из-за карантинных ограничений, сообщает пресс-служба управления полиции в Twitter.

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На площадях Гетеплац и Ратенауплац собрались несколько сотен демонстрантов. При этом они были без защитных масок и не соблюдали санитарную дистанцию. Отмечается, что протестующих неоднократно предупреждали о применении спецсредств в случае неподчинения полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в кипрском городе Лимасол прошли демонстрации против коррупции и ужесточения карантинных мер из-за нового коронавируса.

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