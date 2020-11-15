Баку, , 01:58 — REGNUM Информацию, поступившую от ряда СМИ, об отзыве посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль оглы назвало беспочвенными МИД республики. Об этом 14 ноября сказано в заявлении, распространённом пресс-службой ведомства.

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В заявлении утверждения СМИ об отзыве посла Азербайджана в РФ названы не соответствующими действительности. Кроме того, в ведомстве напомнили, что назначение и отзыв послов республики в зарубежных странах является исключительно прерогативой президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Бюль-Бюль оглы в ходе брифинга, состоявшегося 12 ноября в связи с ЧП с вертолетом Ми-24 ВКС России, который был сбит азербайджанской стороной в небе над Арменией, сказал: «На войне как на войне, всякое может быть». В МИД РФ прокомментировали данное высказывание, выразив надежду на то, что Азербайджан «более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом». У себя на родине дипломат также подвергся критике, а помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал высказывание Бюль-Бюль оглы неуместным и уточнил, что данный случай не сможет испортить отношения между двумя странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Баку назвали неуместными слова посла Азербайджана в России Бюль-Бюль оглы о сбитом российском вертолёте Ми-24.

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