Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Действия Китая в Южно-Китайском море, где находятся спорные Парасельские острова и острова Спратли, вызывают беспокойство у американских властей. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в рамках выступления на Восточноазиатском саммите.

Кроме того, по его словам, подобное беспокойство взывает деятельность КНР и в бассейне реки Меконг в Индокитае. О`Брайен считает, что шаги китайской стороны ставят под угрозу мир, безопасность и суверенитет в указанных регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США намеренно дестабилизируют обстановку в Южно-Китайском море и создают помехи для урегулирования споров между государствами.

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