Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Остановить ручной пересчёт голосов избирателей в штате Джорджия до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи, оставленные избирателями на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными при регистрации, призвал действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 15 ноября написал сам политик в своём Twitter.

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Американский лидер заявил, что ручной пересчёт голосов — это «пустая трата времени», потому что подписи при этом не сверяются.

«Нужно прекратить этот подсчёт до тех пор, пока они не позволят сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть победу на выборах!» — призвал Трамп своих сторонников.

Отмечается, что разрыв между количеством голосов, отданных за Трампа и за его соперника от демократов Джозефа Байдена, в штате Джорджия незначителен. За Трампа проголосовали 49,2% избирателей, за Байдена — 49,5%. Именно поэтому, по заверению вице-губернатора штата Брэда Раффенспергера, местным властям пришлось пойти на полный пересчёт голосов вручную.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно прогнозам телеканала NBC, Трамп получил большинство голосов в штате Северная Каролина, его оппонент Байден — большинство голосов в штате Джорджия.

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