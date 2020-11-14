Анкара, , 23:42 — REGNUM В Турции в рамках пакета реформ усовершенствована структура экономических ведомств. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 14 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к функционерам правящей Партии справедливости и развития в восточной провинции Карс.

«С приближением к намеченным целям, (в Турции — прим. ИА REGNUM) будут фиксироваться большие достижения в сфере укрепления демократических институтов и экономического развития», — сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что в новый этап экономических и демократических реформ Турция уже вступает.

Как передавало ИА REGNUM, 10 ноября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США.

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