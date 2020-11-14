Баку, , 23:31 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил президента России Владимира Путина в том, что христианские храмы на территории Нагорного Карабаха будут охраняться государством. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

«Президент Алиев сообщил, что в соответствии с трехсторонним заявлением христианские святыни на возвращаемых Азербайджану территориях будут оберегаться в надлежащем порядке. Проживающие в Азербайджане христиане смогут пользоваться этими храмами», — отмечается в заявлении.

Алиев также подчеркнул, что Азербайджан многоконфессиональное и многонациональное государства, в котором поддерживается свобода вероисповедания.

Напомним, ранее между главами России и Азербайджана состоялись телефонные переговоры, в ходе которых Путин подчеркнул важность обеспечения функционирования религиозных учреждений на территории Нагорного Карабаха.