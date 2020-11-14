Киев, 14 ноября 2020, 22:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса с заявлением, в котором попытался их убедить, что делает все возможное для завершения конфликта. Об этом он сообщил 14 ноября из киевской клиники «Феофания».

Владимир Зеленский. Донбасс
Владимир Зеленский. Донбасс
President.gov.ua

"Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова», — отметил Зеленский.

Глава Украины, записывая обращение на русском языке, подчеркнул, что война обязательно завершится и никакие контрольно-пропускные пункты больше не будут нужны.

Напомним, в настоящее время Зеленский находится на самоизоляции в киевской больницы, так как у него выявили коронавирусную инфекцию.