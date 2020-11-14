Киев, , 22:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса с заявлением, в котором попытался их убедить, что делает все возможное для завершения конфликта. Об этом он сообщил 14 ноября из киевской клиники «Феофания».

Владимир Зеленский. Донбасс President.gov.ua

"Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова», — отметил Зеленский.

Глава Украины, записывая обращение на русском языке, подчеркнул, что война обязательно завершится и никакие контрольно-пропускные пункты больше не будут нужны.

Напомним, в настоящее время Зеленский находится на самоизоляции в киевской больницы, так как у него выявили коронавирусную инфекцию.