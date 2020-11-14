Киев, , 22:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, заболевший COVID-19, чувствует себя «достаточно хорошо». Об этом сообщил 14 ноября сам глава государства в опубликованном в Telegram видеообращении.

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«Я продолжаю работать дистанционно, находясь на самоизоляции, — сказал Зеленский. — Чувствую себя достаточно хорошо».

По его словам, хорошее настроение, как говорят, является главным залогом выздоровления.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что Зеленский проходит лечение от COVID-19 в больнице «Феофания» в Киеве, причем там оборудовали специальный кабинет.

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