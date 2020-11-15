Москва, , 08:39 — REGNUM Заявление врача-пульмонолога Александра Карабиненко о том, что самые опасные разносчики COVID-19 — ранее переболевшие им люди, которые отказываются носить маски, вызвало критику со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 14 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Отсидев дома на карантине по контакту 14 дней, мне стало плохо — головные боли, ломота в теле. Пошла закрывать больничный, сказала о своих симптомах, а меня даже слушать никто не стал! Тест отрицательный, значит, здоровы. А его брали у меня в начале карантина и делали 11 дней. Выписали! Вот медицина! И вот какие врачи!», — пишет пользователь Татьяна.

Ряд пользователей попытались разобраться в логике, которую озвучил доктор, но у них это не получилось. Граждане отметили, что врач не назвал сроков после выздоровления, когда человек перестаёт был заразен для окружающих.

«А мне интересно разобраться! По протоколам переболевший человек имеет положительные тесты, кт, кучу анализов, больничный, например, обязательно 2 отрицательных теста, может быть чистое кт, 2 недели карантина после этого и закрытый больничный — ворох всего признанного, что человек в итоге чист от вируса. Тогда как он распространяет его? Если кто-то в детстве болел ветрянкой, не значит же, что он её распространяет сейчас, с детства. Бывают, конечно, носители инфекции, но там и анализы другие. Как разобраться в высказываниях доктора?», — задаётся вопросом пользователь Aurum.

Некоторые комментаторы и вовсе пришли к выводу, что Карабиненко намекнул на то, что переболевшие коронавирусом навсегда остаются заразными. Других выводов из заявления врача-пульмонолога данные граждане для себя не вынесли.

«Я что-то пропустила или сроки этот так сказать пульмонолог не называет? То есть после перенесенного заболевания маску нужно носить все оставшуюся жизнь? А нет, это интрига для обывателя, может месяц, может два, может пол года. Ну, так, чтобы напрягались и шарахались на всякий случай», — написала пользователь deo.

Напомним, 13 ноября врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил о том, что самые опасные разносчики COVID-19 — ранее переболевшие им люди, которые отказываются носить маски.