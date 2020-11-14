Ереван, , 21:52 — REGNUM В службе национальной безопасности Армении (СНБ) заявили о пресечении попытки убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 14 ноября сообщает РИА Новости.

По обвинению в подготовке покушения был задержан бывший глава силового ведомства Артур Ванецян. Адвокат подозреваемого отверг выдвинутые обвинения.

Напомним, акции протеста в Армении проходят уже несколько дней подряд. Манифестанты требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за его решения подписать мирные договоренности по Нагорному Карабаху.