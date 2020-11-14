Москва, , 21:22 — REGNUM Прогноз телеканала NBC, согласно которому действующий президент США Дональд Трамп одержал победу в голосовании за лидера страны в штате Северная Каролина, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 14 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Я думаю, Дональд так просто не отдаст власть спящему Джо. Недаром он поменял министра обороны. Он будет требовать разбирательства до последнего избирательного бюллетеня», — написал пользователь Игорь.

По мнению большого количества комментаторов, Трамп является законным победителем на выборах в США. Тем не менее, они отметили, что выборы в стране прошли совершенно нечестно и множественным нарушениями.

«У Трампа украли победу Байден со своими сторонниками. Выборы в США прошли нечестно. Столько подтасовок. Какая к чёрту это демократия?», — пишет Валерия Н.

Ряд пользователей пришли к выводу, что жители США разделились на два лагеря.

«Предлагаю сделать 50/50: США Намбер Уан, США Намбер Ту. Штаты в которых победил Байден отдать Байдену, а те, у которых победил Трамп, отдать Трампу. Мне кажется, это будет наиболее честно и справедливо. И никто в обиде не будет», — считает пользователь Sergey O.

Нашлись и те пользователи, которые выразили своё безразличие по отношению к выборам в США. Они отметили, что многие жители России ждут официальных итогов голосования в США, чтобы найти виновного в своих бедах.

«Пофигу. Когда окончательно все решится, тогда и объявляйте результат. Будем знать, кто у нас будет виноват во всех наших бедах следующие четыре года», — пишет пользователь под псевдонимом «Не важно».

Напомним, 13 ноября телеканал NBC опубликовал прогноз, согласно которому действующий президент США Дональд Трамп одержал победу в голосовании за лидера страны в штате Северная Каролина.