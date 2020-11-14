Тбилиси, , 20:19 — REGNUM В столице Грузии, городе Тбилиси завершился митинг оппозиции, вызванный несогласием с итогами прошедших в стране парламентских выборов. Об этом 14 ноября сообщают местные СМИ.

«Нам придется вновь собраться не раз в разном формате и не только на проспекте Руставели», — отметил лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Политик напомнил собравшимся, что очередная акция протеста запланирована на 17−18 ноября, когда в страну должен прибыть с визитом госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, акции протеста в Грузии проходят с 8 ноября, когда в стране подвели итоги парламентских выборов. Результаты народного волеизъявления не устроили оппозицию, которая вывела людей на улицы.