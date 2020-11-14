Вена, , 19:30 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении полного локдауна, необходимость которого вызвана угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 14 ноября он сообщил РИА Новости.

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"На следующие две с половиной недели, начиная со следующего вторника до воскресенья, 6 декабря, включительно, будет второй локдаун, как весной», — приводит агентство слова Курца.

Начиная с 17 ноября в Австрии будут закрыты почти все объекты торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, банков и почты. Также закроются косметические предприятия и прочие объекты.

Кроме того, учащиеся в учебных заведения будут переведены на удаленный формат учебы, выходить из дома без уважительных причин будет запрещено 24 часа в сутки.