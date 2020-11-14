Томск, , 19:09 — REGNUM Мэр Томска Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, не признал свою вину. Об этом 14 ноября сообщили в Следственном комитете (СК) России по Томской области.

Иван Кляйн Tomsk.gov.ru

«Обвиняемый виновным себя не признал», — подчеркнули в СК.

Ранее Кировский районный суд принял решение избрать в отношении Кляйна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, глава Томска был арестован 13 ноября в своем рабочем кабинете. Задержание состоялось на основании возбужденного уголовного дела по материалам, предоставленным УФСБ.