Бишкек, , 18:50 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров в связи с участием в выборах объявил о сложении полномочий. Соответствующее заявление политика 14 ноября приводит пресс-служба главы государства.

«Я решил сложить с себя полномочия президента страны… — заявил Жапаров. — Как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах».

Он добавил, что согласно закону Торага Жогорку Кенеша будет исполнять далее обязанности президента Киргизии.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Киргизии сообщили, что на президентские выборы в республике заявку на регистрацию подали порядка 60 кандидатов.

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