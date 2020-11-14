Ереван, , 18:33 — REGNUM Бывший глава службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян задержан по обвинению в подготовке покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 14 ноября сообщает «Sputnik Армения».

«Полёт мысли властей страны, стремящихся (заставить) замолчать политических оппонентов, дошёл до того, что «рождается» обвинение в подготовке убийства Никола Пашиняна», — приводит издание слова адвоката обвиняемого Лусине Саакян.

Адвокат добавила, что подобные обвинения невозможно комментировать в правовой области.

Напомним, в ходе акций протеста в Армении были арестованы многие известные политики страны, в частности лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава партии «Родина» Артур Ванецян и другие.