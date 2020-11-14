Москва, , 17:48 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым выступили категорически против законопроекта о новом порядке отобрания детей при угрозе жизни и настаивают на переносе его рассмотрения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о порядке изъятия ребенка при непосредственной угрозе его жизни. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью должно производиться на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства, следует из законопроекта главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»).

«В понедельник на Совете Думы как член совета буду настаивать как минимум на переносе этого законопроекта. Искал, но не нашел результатов его серьезной подготовки. Где плоды разъяснительной работы, которой, впрочем, не было? Где итоги широкого обсуждения в экспертном сообществе? Где публичная защита тезисов, где готовность к более четким и понятным формулировкам, исключающим любые злоупотребления и двойное толкование?» — написал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в Facebook.

Спешка неуместна, уверен парламентарий.

«Рассмотреть, изучить, провести консультации. Кого и это не впечатлит — предлагаю вспомнить Конституцию. Там, если не ошибаюсь (а это вряд ли), вполне по-русски изложена роль института семьи, брака, материнства и детства. Так что будем настаивать на более ответственном отношении к законопроекту. Не уберем, так отложим, поддержим неравнодушных родителей и общественные организации», — отметил депутат.

Совет Думы на заседании 16 ноября должен определить дату обсуждения законопроекта на заседании нижней палаты парламента.