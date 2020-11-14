Рига, , 17:44 — REGNUM Против представителей бизнеса, поддерживающих главу Белоруссии Александра Лукашенко, необходимо ввести ограничительные меры. Об этом сообщила 14 ноября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с представителями руководства Латвии.

Светлана Тихановская Europarl.europa.eu

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»Тихановская призвала Нацбанк Латвии остановить сотрудничество с госбанками «Беларусьбанк» и «Белагропромбанк», а также ввести экономические санкции против государственных предприятий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что представительница оппозиции призвала ввести экономические ограничительные меры против бизнесменов, «связанных с Лукашенко, и приближенных к нему олигархов».

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября глава Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце перед избранными представителями СМИ, заявил, что в случае прихода к власти оппозиции Белоруссию ждало бы военное вторжение стран Запада и раздел постсоветской республики «на клочки».

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