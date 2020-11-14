Гавана, , 17:32 — REGNUM В посольстве Кубы в России попросили российских граждан, посещающих страну, ответственней относиться к своему здоровью, а также к здоровью окружающих. Об этом 14 ноября сообщается в заявлении отдела туризма кубинского дипломатического ведомства.

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Причиной подобного заявления стало выявление у 30 граждан России, приехавших на отдых на Кубу, коронавирусной инфекции.

«Власти министерства туризма Кубы настоятельно призывают туристические агентства и туроператоров довести до сведения своих клиентов важность проверки состояния их здоровья перед вылетом на Кубу», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, туристические перелеты между Россией и Кубой возобновились 3 ноября. Среди летевших первым же рейсом были пассажиры, зараженные коронавирусной инфекцией.