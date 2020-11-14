Москва, , 17:12 — REGNUM Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак провел встречу с первым заместителем премьер-министра Киргизии Артемом Новиковым. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Встреча состоялась в Москве, предметом переговоров стал вопрос о возобновлении финансовой поддержки Киргизии со стороны России.

«Стороны обсудили комплекс актуальных вопросов сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в двустороннем формате и в рамках интеграционного взаимодействия. По итогам встречи согласован вопрос о поэтапном возобновлении оказания Российской Федерацией финансовой помощи Кыргызской Республике», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы, после голосования в стране начались массовые акции протеста. Власти России в связи с кризисом приняли решение о приостановке финансовой помощи.