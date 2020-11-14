Москва, , 16:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил о негативном влиянии последствий распространения коронавирусной инфекции на товарообмен в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом 14 ноября он сообщил во время выступления на Восточноазиатском саммите.

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«Важной задачей для всех государств нашего общего региона является укрепление деловых и хозяйственных связей. Мы видим, что в условиях пандемии в азиатско-тихоокеанском пространстве снижаются объемы взаимной торговли, инвестиционных обменов, наблюдается рецессия в ключевых промышленных и финансовых секторах», — подчеркнул глава России.

Как отметил Путин, за первые три квартала 2020 года товарооборот между Россией и странами-участниками Восточноазиатского саммита сократился на 12%.

«Рассчитываем, что принимаемое сегодня по инициативе китайских партнеров заявление об обеспечении стабильного роста региональной экономики будет стимулировать расширение торговли и инвестиций и технологических обменов между нашими странами», — добавил президент.

Напомним, вспышка коронавируса, зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, нанесла серьезный удар по мировой экономике, так как многие страны вынуждены были закрыть границы, для борьбы с распространением инфекции.