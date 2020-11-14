Москва, , 16:18 — REGNUM В Нагорном Карабахе режим прекращения огня соблюдается, обстановка стабилизируется. Об этом сообщил командующий миротворческой группировкой Российской Федерации в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов журналистам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

»Мы не слышим сегодня ни выстрела (на территории соприкосновения — прим. ИА REGNUM), — отметил Мурадов. — Обстановка потихоньку стабилизируется».

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян сообщила, что с 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Карабахе погибли 2317 военнослужащих.

Читайте также: В минздраве Армении подтвердили гибель более 2300 военнослужащих в Карабахе