Москва, , 16:13 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что риски по безопасности в мире существенно возросли после того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом глава государства заявил сегодня, 14 ноября, выступая на Восточноазиатском форуме.

Верхом на ядерной бомбе Цитата из х∕ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США

«Риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества в мире, упрочнение стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это касается и военно-политической области.

Россия всячески стремится стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений, напомнил Путин. Для этого, в частности, Москва в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться США и их сателлиты, отметил президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США в одностороннем порядке вышли из договора РСМД, обвинив Россию в том, что она якобы нарушила этот договор. Однако США даже не стали утруждать себя предоставлением доказательств этих нарушений, которых в реальности не было. Более того, у Москвы есть многочисленные доказательства того, что нарушали ДРСМД сами американцы.