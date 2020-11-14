Ереван, 14 ноября 2020, 15:23 — REGNUM Глава армянского правительства Никол Пашинян сегодня, 14 ноября, провел совещание по ситуации в Нагорном Карабахе с главой министерства иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, главой министерства обороны Армении Давидом Тонояном и начальником Генерального штаба вооруженных сил республики Оником Гаспаряном, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее меду Арменией и Азербайджаном состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вкруг города Шуши.