14 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Генсек кабинета министров Японии: «Реальность такова, что наша страна не может получить административный контроль над северными территориями и Такэсима».

Анатолий Кошкин, , 13:38 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В опубликованной ранее статье в ИА REGNUM автор этих строк отмечал: «В свое время японцы зондировали позицию США и по вопросу о связи (японо-американского) «договора безопасности» с претензиями Токио на российские Курильские острова. Хотя, вопреки Ялтинскому и другим международным соглашениям, администрация США уже давно поддерживает незаконные притязания Японии на южную часть Курильской гряды, Вашингтон и Пентагон разъясняют своим японским союзникам, что «договор безопасности» распространяется лишь на территории, контролируемые японским правительством. То есть дается понять, что обязанность защищать «северные территории» возникнет лишь после того, как южнокурильские острова перейдут к Японии».

А сегодня ИноСМИ информирует о резкой критике в японской правонационалистической газете «Санкэй симбун» подтвердившего это положение генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като. Хотя критиковать его, в общем-то, не за что, ибо спикер правительства лишь зафиксировал реальное состояние дел. Он, как сообщается, заявил, что пятая статья «Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией» (военный союз), в соответствии с которым США обязаны обеспечить оборону Японии, не распространяется на «северные территории» — российские Курильские острова. А также на острова Такэсима — входящие в состав Республики Корея территории Токто, на которые претендует официальный Токио.

«Реальность такова, что наша страна не может получить административный контроль над северными территориями и Такэсима», — заявил Като. И поясняет, что территории, не находящиеся под контролем Японии, являются исключением из «договора безопасности», США не обязаны обеспечивать их оборону. Это не понравилось японским националистам, которые потребовали чуть ли не отставки генсека кабинета. Посыпались лозунги и призывы реваншистски настроенных читателей газеты:

«Ару: Как будто это нас не касается. Защищать эти территории — это ваша работа! Вы получаете громадную зарплату, чтобы защищать страну. Если не можете, снижайте зарплату!

Маю: Вскоре аналогичная участь ждет и Хоккайдо.

Рисако: Чужеземцам нельзя отдавать даже миллиметр своей земли!

Хосигая: Такэсима отобрали совсем недавно. Если сделать исключение, будет создан прецедент — внешние силы поймут, что из себя представляет договор с США.

Сайто: Россия опасается, что на южных Курилах будут созданы американские военные базы.

Томми: Сначала северные территории, а теперь Такэсима? Необходимо постоянно заявлять, что это — исконно японские территории.

Тэнгуноко: Тогда Япония должна отобрать эти территории силой.

Садзаэ-сан: Японские чиновники не должны говорить такое вслух.

Хонкидасу: Когда Като стал генсеком, меня это насторожило, но я даже не предполагал, что будет настолько плохо.

Нинин: Это очень щедро, но для рыбаков эти территории связаны с выживанием.

Харудзи: Не надо строить из себя джентльмена! Надо делать более жесткие заявления.

Такмоцу: Ты должен исправиться, скажи, что Япония сможет получить административный контроль над северными территориями и Такэсима!

Кумако: Чтобы сделать что-то своими силами, необходимо укрепить оборонную мощь и внести поправки в конституцию.

Хисао: В это невозможно поверить. Это официальная позиция? Это нереально! Такого генсека надо срочно менять! Иначе эти проблемы будут расхлебывать наши потомки.

Бирунубу: Помимо договора с Японией, у США также есть союзнический договор с Южной Кореей, поэтому если Россия нападет на Такэсима (?! — А.К.), американским войскам придется с этим что-то делать. Но ситуация осложняется тем, в соответствии с каким договором предпринимать действия, поэтому, возможно, США будут просто наблюдать за нападением России. Что касается северных территорий, то в ООН у России есть право вето, поэтому заявления Японии рассматриваться не будут. Печально, но это факт.

Мару мару: Если кто-то получает контроль над территориями, они уже не вернутся никогда. Люди, политики просто обманывают вас своими сладкими заявлениями о возврате северных территорий и Такэсима. Они прекрасно знают, что ничего не вернуть. И слова Като только подтверждают это».

Приведенные высказывания японцев свидетельствуют, с одной стороны, о том, что в народе растет понимание неосуществимости заклинаний японского правительства о «возвращении исконных территорий», которые исторически таковыми не являются. И это подтверждают опросы общественного мнения — 88,2% ответивших не верят обещаниям правительства «вернуть северные территории». А, с другой стороны, растут подогреваемые официальной пропагандой открыто враждебные к соседним государствам настроения, которые в отличие от еще недавнего периода выливаются в опасные призывы «решать вопрос с островами войной».

Как отмечают иностранные и некоторые отечественные военные аналитики, неуклонный рост военных приготовлений Японии, осуществляемый при прямой поддержке Вашингтона, быстро превращает Страну восходящего солнца вновь в военную державу. И это не может оставлять равнодушными правительства и народы стран, у которых все более возбуждающиеся в реваншистском запале «потомки самураев» вознамерились «отнимать силой» утраченные по решению стран-победительниц ранее принадлежащие другим государствам земли.

Об этом же свидетельствует недавний призыв нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга объявить борьбу за отрыв от России законно принадлежащих ей Курильских островов «общенациональной задачей» всех японцев. Так что эксплуатация национализма и реваншизма в политике новой японской администрации, похоже, обретет еще большие масштабы.