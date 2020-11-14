Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) продлил на 15 дней срок, отведённый китайской компании ByteDance для продажи американского подразделения социальной сети TikTok. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания ByteDance ведёт переговоры о продаже TikTok в США американским компаниям Walmart и Oracle. В CFIUS отметили, что продление крайнего срока сделки позволит сторонам добиться разрешения этого вопроса в соответствии с приказом правительства США. В качестве новой даты завершения сделки установлено 27 ноября.

В августе текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что деятельность китайской компании ByteDance представляет угрозу национальной безопасности США. Он заявил, что компания должна продать подразделение социальной сети TikTok в США одной из американских компаний.

В противном случае социальная сеть будет заблокирована на территории Соединённых Штатов. Соответствующий указ был издан 14 августа, в нём китайской компании отводилось 90 дней на продажу TikTok в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре администрация TikTok подала иск в апелляционный суд в США с целью оспорить решение президента США Дональда Трампа.

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