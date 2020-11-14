Бишкек, , 13:28 — REGNUM Не строить объекты на приграничных участках договорились Киргизия и Таджикистан. Соответствующая договоренность была достигнута в результате встречи представителей Баткенской (Киргизия) и Согдийской (Таджикистан) областей, сообщает 14 ноября информационное агентство 24. kg со ссылкой на пресс-службу политического представительства Баткенской области.

Стороны договорились не строить объекты до определения границ на расстоянии двухсот метров.

Также была достигнута договоренность «предотвращать приграничные конфликты среди местных жителей и работать сообща».

Читайте также: Таджикистан и Киргизия договорились ускорить согласование госграницы