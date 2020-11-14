Минск, , 11:59 — REGNUM Соединенные Штаты Америки «потрясены и встревожены ужасными обстоятельствами смерти» Романа Бондаренко в Минске, который согласно «свидетельствам очевидцев» скончался от травм, полученных в результате «жестоких избиений сотрудниками полиции в штатском». Соответствующее заявление было опубликовано 13 ноября в пресс-службе посольства США в Белоруссии.

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В дипломатическом представительстве США также выразили соболезнования семье погибшего и солидарность «со всем белорусским народом», который оплакивает Романа Бондаренко.

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Обращаясь к представителям власти Белоруссии, в пресс-службе посольства призвали «провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти» Бондаренко. Также в американском посольстве осудили «насилие» в отношении «мирных демонстрантов».

«Это недопустимо в современном обществе и должно быть немедленно прекращено», — заявили в посольстве.

Дипломатические представители Соединенных Штатов призвали белорусские власти предоставить народу республики «право свободно и мирно выражать свое мнение, собираться и подавать петиции своему правительству».

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По мнению Соединенных Штатов, народ Белоруссии «заслуживает правительство, уважающее права человека и дающее надежду на лучшее будущее».

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал белорусские власти «прекратить насилие».