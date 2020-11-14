Бишкек, , 11:28 — REGNUM Исполняющий обязанности президента, глава правительства Киргизии Садыр Жапаров подал 14 ноября в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов документы для выдвижения своей кандидатуры на пост президента республики, сообщает пресс-служба главы республики.

«Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность Президента Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Напомним, досрочные выборы президента Киргизии ЦИК назначила на 10 января 2021 года. Ранее Жапаров заявил, что полномочия исполняющего обязанности главы республики, а также обязанности главы правительства Киргизии перейдут председателю киргизского парламента Таланту Мамытову. Согласно законодательству республики, в выборах президента не имеют права принимать участие лица, занимающие государственные должности. В связи с этим Жапаров должен сложить свои полномочия.

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Как сообщало ИА REGNUM, на должность президента Киргизии претендуют восемнадцать человек.

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