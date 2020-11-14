Ташкент, , 10:26 — REGNUM В связи с избранием нового президента США политика Соединенных Штатов Америки в отношении Узбекистана останется почти без изменений. Об этом заявил посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм в интервью Kun. uz, опубликованном 13 ноября.

По словам дипломатического представителя США, многих интересует вопрос об изменении политики Соединенных Штатов Америки в отношении Узбекистана в связи с президентскими выборами.

«Я думаю, что в целом американская политика в отношении Узбекистана почти не изменится», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что в период его работы в американском правительстве с конца 1990-х годов произошел ряд изменений в администрации президента США.

«Однако в политике по отношению к Узбекистану серьезных изменений не было», — заявил Розенблюм.

Политик отметил, что служил при президентах двух партий и наблюдал преемственность в политике. В связи с чем он выразил мнение, что политика Соединенных Штатов Америки в отношении Узбекистана и Центральной Азии не изменится.

Дипломат также пояснил, что США стремятся к «стабильности» в Центральной Азии, чтобы в регионе отсутствовали конфликты и насилие, так как нестабильность в данном регионе коснется и США. Также Розенблюм заявил, что Соединенные Штаты Америки желают, чтоб страны Центральной Азии «имели национальную независимость».

«Это краеугольные камни отношений США с Узбекистаном. В любом случае эта политика ведется с 90-х годов, и я думаю, она останется прежней, даже если в январе приедет новый президент», — добавил он.