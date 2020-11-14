Кишинёв, , 09:44 — REGNUM Не торопиться с роспуском парламента и провести досрочные парламентские выборы весной или осенью 2021 года призвал президент Молдавии Игорь Додон. Об этом он заявил 13 ноября в программе «Пятница с Анатолием Голя» на канале RTR MOLDOVA.

Президент Молдавии Игорь Додон Prm.md

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Додон отметил, что не отказывается от ранее высказанной им позиции о том, что парламент распустить необходимо. Он пояснил, что состав парламента не соответствует выборам, прошедшим в 2019 году, так как порядка восемнадцати-девятнадцати депутатов несколько раз сменили политическую партию.

«Когда проводить досрочные парламентские выборы? Мне кажется, что лучше проводить весной или осенью следующего года… Потому, что пандемия, потому, что сложности, потому, что зима… Я считаю, что выборы лучше провести поздней весной, желательно летом, либо вообще осенью, чтоб мы прошли через пандемию, через зиму и так далее», — добавил он.

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Напомним, ранее Игорь Додон заявил, что сожалеет о назначении Майи Санду, которая является его конкурентом во втором туре президентских выборов, главой молдавского правительства в 2019 году.