Кишинёв, 14 ноября 2020, 09:44 — REGNUM Не торопиться с роспуском парламента и провести досрочные парламентские выборы весной или осенью 2021 года призвал президент Молдавии Игорь Додон. Об этом он заявил 13 ноября в программе «Пятница с Анатолием Голя» на канале RTR MOLDOVA.
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Додон отметил, что не отказывается от ранее высказанной им позиции о том, что парламент распустить необходимо. Он пояснил, что состав парламента не соответствует выборам, прошедшим в 2019 году, так как порядка восемнадцати-девятнадцати депутатов несколько раз сменили политическую партию.
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Напомним, ранее Игорь Додон заявил, что сожалеет о назначении Майи Санду, которая является его конкурентом во втором туре президентских выборов, главой молдавского правительства в 2019 году.