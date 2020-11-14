Ереван, 14 ноября 2020, 09:14 — REGNUM После падения города Шуши стало ясно, что воевать больше нет смысла. Об этом 13 ноября заявил глава правительства Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.
Пашинян отметил, что после падения города предпринимались две попытки для его возвращения. Во время второй попытки подразделению Армении удалось ворваться в город. Однако силы подразделения были недостаточны для установления контроля над городом.
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Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что число жертв войны в Нагорном Карабахе превысило четыре тысячи человек. Кроме того, более восьми тысяч человек были ранены, десятки тысяч человек — стали беженцами.