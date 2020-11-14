Киев, , 08:16 — REGNUM Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук скептически оценил перспективу завершения войны в Донбассе в начале 2021 года. Об этом 13 ноября Кравчук заявил в эфире канала «Украина 24».

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Кравчуку был задан вопрос, верит ли он в возможность окончания войны в Донбассе в начале следующего года. На что он ответил, что насчет названного срока окончания военных действий у него имеются сомнения, но в то, что война завершится он верит.

«И наверное это не самое главное — что в один день закончится война. Мы должны идти к миру — это самое главное. Украина идет к этому, используя все реальные, я подчеркиваю, реальные возможности. И, несмотря на все, есть у нас конкретные сдвиги в этом плане», — заявил Кравчук.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук назвал подписанные в 2015 году Минские соглашения «политической удавкой» на шее Украины.