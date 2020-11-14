Берлин, , 07:15 — REGNUM Нападки властей Германии в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным ничем не обоснованы, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон.

«Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, — это атака на Россию», — сказал законодатель в интервью газете «Комсомольская правда».

Кроме того, депутат напомнил, что при нынешнем германском министре иностранных дел Хайко Маасе отношения Германии и России усложнились и в настоящее время «близки к катастрофе».

«При министре иностранных дел ФРГ Хайко Маасе у нас не только худшие германо-американские отношения со времён Второй мировой войны, но и отношения с Россией тоже близки к катастрофе», — добавил Быстрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине считают неоправданными планы России ввести ответные санкции, связанные с делом Навального.

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