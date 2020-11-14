Степанакерт, , 08:02 — REGNUM Вертолёты Ми-8 и Ми-24 армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России начали сопровождать колонны российских миротворческих подразделений, выдвигающиеся маршем в намеченные районы в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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К настоящему моменту вертолётчики уже выполнили задачи по прикрытию и сопровождению миротворческих колон, следующих с аэродрома «Эребуни» в населённые пункты Горис и Степанакерт.

«Вертолётная группировка предназначена для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы», — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, что восемь вертолётов ранее были доставлены на аэродром в Ереване самолётами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан».

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе начался обмен телами погибших в ходе боевых действий в Карабахе, которые передаются сторонами при координации с миротворческой группировкой ВС России.

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